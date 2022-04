Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wer russisches Gas will, braucht...? Gaslieferungen ins Ausland müssen nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin ab sofort in Rubel gezahlt werden. Er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, teilt der Kremlchef mit. Der Westen lehnt eine Bezahlung in Rubel allerdings ab - und reagiert verwirrt. Mehr dazu. [premium]

Ukraine meldet militärische Erfolge: Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation in der sechsten Woche mit unverminderter Härte weiter. Die Verteidiger melden dabei Erfolge: Mehrere Siedlungen im Gebiet Cherson seien zurückerobert worden, die Lage in Kiew habe sich etwas entspannt, heißt es. Den Überblick hat Markus Hauer im Livebericht.

Videokonferenz zwischen EU und China: Spitzenvertreter der Europäischen Union kommen heute mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang zu einer Videokonferenz zusammen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wollen Peking dabei zu einer Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine auffordern und vor möglichen Konsequenzen warnen. Mehr dazu. [premium]

Weniger Coronatests für Österreicher: Ab heute stehen jedem und jeder pro Monat nur mehr fünf kostenlose Antigen- und fünf PCR-Tests zur Verfügung. Im April dürfen allerdings noch fünf Testkits, die man schon daheim hat, dazu verwendet werden. Ausnahmen für Gratistests, etwa für Personen in Pflegeeinrichtungen, Spitälern und Kindergärten, bleiben bestehen. Wie die Länder das lösen, ist ihre Sache. Mehr dazu.

Große Studie zu Wurmmittel Ivermectin: Das Medikament ist im Zuge der Pandemie breit bekannt geworden, auch weil es von FPÖ-Chef Herbert Kickl empfohlen wurde. Eine Studie aus Brasilien, die im „New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, spricht ihm nun jede Wirkung bei Covid-19 ab. Ivermectin sei klinisch unwirksam - in Bezug auf das Risiko einer Krankenhauseinweisung als auch auf die Dauer eines Klinikaufenthalts oder die Genesung nach einer Infektion. Mehr dazu.

(Doch) Keine „Goldene Himbeere“ für Bruce Willis: „Wenn medizinische Umstände bei Entscheidungen oder Auftritten einer Person ein Faktor sind, dann ist es nicht angebracht, ihnen einen 'Razzie' zu geben", teilen die Verleiher mit. Der Grund: Der Schauspieler hat wegen der Diagnose Aphasie sein Karriereende verkündet. Mehr dazu.

Gehört der Begriff Orient entsorgt? Wo fängt der „Orient“ an, wo hört er auf - und wofür steht das Wort eigentlich? Fix ist: Der internationalen Parfumbranche fällt es schwer, diesen Begriff abzulegen. In den USA regt sich nun aber Widerstand. Warum? Das erzählt „Schaufenster"-Chef Daniel Kalt im aktuellen Podcast.