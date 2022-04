Luxussuiten für Touristen, Gastronomie für die Wiener

Drucken

Hauptbild • Eva Christ, Marketingleiterin des neuen The Leo Grand Hotels, das am 14. April eröffnet. • (c) Caio Kauffmann

Mitte April eröffnet The Leo Grand in der Wiener Innenstadt, im Juli folgt das Rosewood Vienna. Ein Rundgang durch zwei neue Luxushotels, in denen das Du-Wort dominiert und man sich nicht wie im Hotel fühlen soll.

Noch kann man sich nicht vorstellen, dass man hier bald in einem hübschen Schanigarten mitten in einer neuen Begegnungszone sitzen wird (was nicht nur am Wintereinbruch liegt). Die neuen Pflastersteine an der Ecke Bauernmarkt/Freisingergasse sind teilweise zwar schon verlegt, es dominieren aber noch Baugeräte, Arbeiter in grellen Warnwesten und Bauzäune.

Ein eleganter Mann eilt hastig durch das Bauzäune-Labyrinth, um dann entnervt umzudrehen und einen anderen Weg einzuschlagen. Den Staub will er seinen frisch geputzten Lederschuhen doch nicht zumuten.