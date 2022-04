Gutes Leder: Nachhaltige Uhrenarmbänder

Oris kooperiert mit der Manufaktur Cervo Volante, bei der nachhaltige Hirschleder-Armbänder aus einem Abfallprodukt der Jagd hergestellt werden.

Beim Thema Nachhaltigkeit verfolgen Schweizer Uhrenhersteller diverse Ansätze. Sei es, dass sie ihre Herstellungsprozesse möglichst C02-neutral gestalten, auf ethisch gewonnenes und verarbeitetes Edelmetall setzen oder sich dem Recycling bzw. Upcycling verschrieben haben. So auch Oris. Die im Familienbesitz befindliche Marke setzt sich seit Jahren mit der Mission „Change for the Better“ für einen Wandel in der Gesellschaft ein und unterstützt zahlreiche Umweltschutzprojekte. Im Rahmen dieser Mission ist man nun eine weitere spannende Kooperation eingegangen – mit dem Schweizer Label Cervo Volante, einem Hersteller edler Produkte aus nachhaltigem Hirschleder.

Cervo Volante arbeitet mit den letzten Schweizer Gerbereien zusammen, die zur Gänze pflanzlich gerben. © Marc Fischer



Nun werden sich vielleicht manche fragen, was an Leder genau nachhaltig sein soll. Die Erklärung überzeugt allerdings, wenn man sich vor Augen führt, dass in der Schweiz Jahr für Jahr rund 15.000 Stück Rotwild erlegt werden. Das mag viel erscheinen, dient jedoch dem Zweck, die Wildpopulation zu regulieren und so die Landschaft zu schützen. Zudem ist die Jagd streng reglementiert und unterliegt einer ebenso strengen Kontrolle.

Ausschussmaterial

Jahrelang wurden die dabei abfallenden Produkte, konkret die Tierhäute, kaum genutzt. Aus diesem Grund ergriffen vor vier Jahren zwei Unternehmerinnen die Initiative, um das zu ändern. 2017 gründeten die Freundinnen Kadri Vunder Fontana, Biotech-Ingenieurin und erfahrene Geschäftsfrau, und Conny Thiel-Egenter, Biologin mit Spezialgebiet Naturschutz und Natur­nutzung, Cervo Volante. Sie wollten die Hirschhäute, die in den meisten Fällen verbrannt wurden, für langlebige und nachhaltige Lederprodukte verwerten.

Vor einem Jahr wandten sie sich an die Uhrenmarke mit der Frage, ob diese sich an einem Projekt für nachhaltige Armbänder aus Hirschleder beteiligen wollte. Bei Oris war man von der Idee begeistert, entsprachen die Grundsätze von Cervo Volante doch ganz den nach­haltigen Ansätzen der Uhrenschmiede. Keine der Häute entstammt einer Zucht, ­Chemikalien kommen nicht zum Einsatz. Das Leder wird mit einem schonenden, rein pflanzlichen Verfahren gegerbt, die Produkte werden in Handarbeit ­gefertigt.



Aus der Kooperation entstanden sind bislang drei „Big Crown Pointer Date“. Jede hat ein Zifferblatt mit Farbverlauf, das von alpinen Farben inspiriert ist, sowie besagtes Armband aus nachhaltig produziertem Hirschleder. Mit dabei sind auch ein Etui und ein Kartenhalter aus demselben Material. Die Uhren sind weder limitiert, noch ist dies eine einmalige Sache, verspricht man bei Oris.

("Die Presse Schaufenster" vom 25.03.2022)