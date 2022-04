Kourtney Kardashian feiert Blitzhochzeit in Las Vegas

(c) Getty Images for The Recording A (Jerod Harris)

Kourtney Kardashian und Travis Barker wurden am Montag in Las Vegas von einem Elvis-Imitator getraut. Zwei Tage später teilte das Paar Einblicke auf Instagram.

Die älteste Schwester des Kardashian-Clans Kourtney hat ihrem Verlobten, Musiker Travis Barker, in einer Kapelle in der Casino-Stadt das Ja-Wort gegeben - allerdings ohne Heiratslizenz, wie sie auf Instagram schreibt. Kardashian postete am Mittwoch mehrere Fotos von der augenscheinlichen Blitz-Zeremonie, die - ganz nach Las-Vegas-Manier -von einem Elvis-Imitator vollzogen wurde. Sie zeigen das Paar - wie gewohnt - mit Sonnenbrille, sich umarmend, küssend, lachend.

Dazu schrieb die 42-jährige ein Märchen aus vier Zeilen: „Es war einmal in einem weit, weit entfernten Land (Las Vegas), als sich eine Königin und ihr gut aussehender König nach einer epischen Nacht und ein wenig Tequila um 2 Uhr morgens in die einzige offene Kapelle mit einem Elvis wagten und heirateten (ohne Lizenz).“ Übung mache den Meister, fügte sie hinzu.

Testlauf nach den Grammys

Nach staatlichen Auflagen müssen Heiratswillige vor der Eheschließung die erforderlichen Papiere beantragen, um diese amtlich zu machen. Die Feier war wohl eher so etwas wie ein Testlauf. US-Medienberichten zufolge fand die Scheintrauung Montagfrüh (Ortszeit) statt, also kurz nachdem das Paar an der Grammy-Verleihung in Las Vegas teilgenommen hatte. Verlobt hatte sich das Paar im Oktober, acht Monate nach dem Öffentlichmachen der Beziehung, auf roten Teppichen sieht man sie seither kaum noch ohne einander.

(APA/red)