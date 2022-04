Für gut Ausgebildete aus der Ukraine sei vor allem ein schneller Arbeitsmarktzugang wichtig, sagt die Wiener AMS-Chefin Petra Draxl. Und sie warnt Unternehmen, die auf Fachkräfte hoffen, vor überzogenen Erwartungen.

Die Presse: Viele Unternehmer hoffen, dass Vertriebene aus der Ukraine bei Ihnen andocken. 50.000 waren zuletzt registriert. Lässt sich schon sagen, wie sie ausgebildet sind, wie ihre Chancen auf Arbeit stehen?

Petra Draxl: Die These ist, dass mehrheitlich Menschen aus der gut qualifizierten Mittelschicht geflohen sind, mit allen Berufen, die damit verbunden sind. Bekanntlich kommen im Moment vor allem Frauen, und auch Menschen im Pensionsalter.

Flüchtlinge zieht es nachweislich vor allem in Städte. Gibt es dort genug Jobs?

Unser großes Anliegen ist, dass die Menschen gut auf Österreich verteilt werden. Wir plädieren sehr dafür, dass sie auch in den Bundesländern in den Städten integriert werden, dort, wo es Arbeit gibt. Es hat wenig Sinn, Asylwerberquartiere irgendwo auf dem Berg zu aktivieren. Da werden die Menschen sofort wieder weggehen. Sie haben keine Residenzpflicht, im Unterschied zu Flüchtlingen ab 2015. Die Ukrainer können sich in Europa frei bewegen.

Was wissen wir im Moment über die Menschen, die kommen?