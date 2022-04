Gschichtln in Dur und Moll

Lisa Schmid ist spätberufene Liedermacherin. Am 15. April präsentiert sie mit dem Gitarristen David Poglin ihr erstes Album „Nachtschwarz“.

Grätzl bist du großer Söhne! Nino Mandl, bekannt als „Der Nino aus Wien“, kommt von der besseren Seite des vor einem mächtigen Gemeindebau situierten Hirschstettener Badesees. Aus der harten Ecke Heidjöchl, wie die dominierende Betonburg genannt wird, stammt Rapper Yung Hurn, der den Bezirk mit seinem Debütalbum „1220“ auch international bekannt machte. Und jetzt endlich macht eine Frau das kreative Dreieck perfekt: Lisa Schmid.

„Wir sind alle drei in dieselbe Volksschule gegangen. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr lebte ich dort. Ich war ein richtiges Hofkind. Arg war das schon, denn da sind die Heroinspritzen herumgelegen.“ Die Eltern hielten es nicht mehr aus und zogen in südlichere Gefilde des 22. Bezirks. In ihrer Kindheit herrschte eine relative Kunstferne vor, sieht man von ihrer musikalischen Sozialisierung im Austropop ab. Ambros, Hirsch, vor allem aber Georg Danzer machten Eindruck.