Milliardengeschäft Gesundheit als Anlagechance

Hersteller von Covid-Impfstoffen verdienen blendend. Unternehmen, die zudem auch andere Eisen im Feuer haben, sind für Kleinanleger umso mehr ein Investment wert. Wo kann man also zuschlagen?

Wien. Viele Menschen sind geimpft, und der Rest hat eine Infektion mit dem Covid-Virus durchgestanden, womit alle immunisiert sind und die Pandemie ihren Schrecken verloren hat. Mit diesem, wie sich inzwischen herausstellte, falschen Szenario ging die Welt in das Jahr 2022. Die Aktien der Impfstoffhersteller – allen voran der „Bestseller“ BionTech – gaben prompt einen Teil der fetten Gewinne wieder ab. Die Pandemie ist aber beileibe nicht vorbei, in vielen Ländern übersteigen die Infektionszahlen sogar alles bisher Dagewesene, China verhängt einen Lockdown nach dem anderen.

Bedeutet das ein Comeback für die Impfstoffhersteller? Prinzipiell haben Gesundheitsaktien immer Saison, denn nicht nur Covid wird angesichts neuer Mutationen nicht so rasch verschwinden. Rund 40 Impfstoffe befinden sich gerade in finalen klinischen Studien, weitere 80 in frühen Teststadien. Auch andere Krankheiten bleiben und neue tauchen auf – ein breites Feld also für die Pharmaindustrie und ein Milliardengeschäft, an dem nicht nur die Konzerne, sondern auch deren Anleger mittel- bis langfristig mitverdienen sollten.

Wer hat die Nase vorn?