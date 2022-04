Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

USA und EU rüsten Ukraine (weiter) aus: Die Ukraine rechnet mit einem Start der russischen Großoffensive im Osten und Süden. Um sie dafür zu rüsten, haben die EU-Staaten eine weitere Hilfstranche von 500 Millionen Euro beschlossen, US-Präsident Joe Biden kündigt Waffenlieferungen von 800 Millionen Dollar an. Im Schwarzen Meer soll indes der russische Raketenkreuzer "Moskwa" schwer beschädigt worden sein. Die Details kennt Barbara Steinbrenner im Livebericht.

Papst wäscht Häftlingen die Füße: Franziskus wird am heutigen Gründonnerstag zwölf Häftlingen die Füße waschen. Am Abend will das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Justizvollzugsanstalt von Civitavecchia das religiöse Ritual vollziehen. 2020 und 2021 sind die Fußwaschungen aufgrund der Pandemie ausgefallen.

Was wird aus der türkisen ÖVP? Im Vorfeld des Parteitages am 14. Mai denkt die Volkspartei offenbar über eine Namens- und Farbänderung nach. Mehr dazu.

Teamchef-Suche als Kasperltheater: Heute tagt der ÖFB in Wien, um einen Nachfolger für Franco Foda zu suchen. Mit dem Finden beauftragt wurde Sportdirektor Peter Schöttel, empfehlen wird er Peter Stöger, meint Markku Datler in der Morgenglosse.

Auf den Spuren der Kardashians: 1,3 Milliarden Menschen verfolgen regelmäßig, was Kim, Kris, Kylie und Co. auf Instagram so treiben. Doch woher rührt das Interesse und wie viel Einfluss haben die Kardashians wirklich? Darüber sprechen Daniel Kalt und Eva Dinnewitzer im Podcast.

Sind Entfettungskuren schädlich? Es gibt Chefs, die korpulente Bewerber nicht einstellen. Es gibt Leute, die Schlanke schöner finden. Und es gibt gesundheitliche Gründe, um abzunehmen. Aber: Rechtfertigt das die Mühen des Dünnseins? Heute vor 100 Jahren hat sich die „Neue Freie Presse“ diese Fragen gestellt. Mehr dazu. [premium]

Österreich durchbricht „rote Zone“: In sechs Bundesländern wird die Corona-Ampel heute auf „Orange" geschaltet. Damit gibt es erstmals seit Jänner Bundesländer, die in puncto Neuinfektionen mit dem Coronavirus nicht zur Höchstrisiko-Zone zählen. Die Zahl der Tests nimmt überall deutlich ab. Mehr dazu.