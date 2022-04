Billie Eilish zu Gast bei den „Simpsons“ 

(c) 2022 Getty Images/David Livingston

Pop-Star Billie Eilish trifft auf „Die Simpsons“: Gemeinsam mit Lisa Simpson nimmt die Musikerin an einer Jam-Session teil. In Cartoon-Version, versteht sich.

Billie Eilish kann sich vermutlich vor Einlandungen kaum retten, diese hat sie jedenfalls nicht ausgeschlagen. Die 20-jährige Sängerin wird in dem Kurzfilm „When Billie Met Lisa“ als Gast auftreten - als Cartoon-Version. Dies gaben Eilish und Disney Plus am Donnerstag auf Twitter bekannt.

Am 22. April soll der Kurzfilm bei dem Streamingdienst erscheinen. Die Saxophon spielende Lisa Simpson von der fünfköpfigen Cartoon-Familie wird darin von Eilish und ihrem Bruder Finneas zu einer Jam-Session ins Studio eingeladen.

Musikalische Gastauftritte in Springfield

Vor Eilish waren schon viele Musiker bei der Kult-Familie um Chaos-Vater Homer, Mutter Marge und die Kinder Bart, Lisa und Maggie zu Gast. In der Zeichentrickserie "Die Simpsons" traten über die Jahre hinweg Stars wie Paul McCartney, James Brown, Britney Spears, Justin Bieber, The Weeknd, Bad Bunny und Ed Sheeran auf.

Billie Eilish und Finneas O'Connell hatten Ende März mit ihrem Song „No Time to Die“ für den Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ den Oscar gewonnen.

(APA)