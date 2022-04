Magna errichtet fünftes Werk in der Slowakei

Das Werk soll seine Produktion im vierten Quartal 2022 mit zunächst 100 Beschäftigten aufnehmen.

Der kanadische Autozulieferer Magna will im slowakischen Kechnec ein neues Werk für Fahrassistenzsysteme (ADAS) errichten und stellt derzeit Mitarbeiter ein. Das Werk soll seine Produktion im vierten Quartal 2022 mit zunächst 100 Beschäftigten aufnehmen. Bis 2027 sollen bis zu 600 Leute aufgenommen werden, teilte Magna am Donnerstag mit. Der neue Standort ist bereits das fünfte Werk von Magna in der Slowakei.

Auf dem rund 22.000 Quadratmeter großen Gelände sollen Komponenten für zwei europäische Autohersteller und einen global agierenden neuen Marktteilnehmer produziert werden, heißt es in der Mitteilung. Magna wird dort einige seiner Level-2-ADAS-Lösungen und Technik für den Elektrofahrzeugmarkt produzieren, einschließlich Frontkameramodule und Innenraumkameras für die Einführung des kürzlich angekündigten integrierten Fahrer- und Insassenüberwachungssystems, sowie elektronische Steuereinheiten für Wechselrichter, die in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.

"Die neue Anlage ist ein wesentlicher Meilenstein für Magna, um unsere Kunden bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen und beim Autonomen Fahren zu unterstützen", sagte der Senior Vice President von Magna Electronics, Sharath Reddy, laut Mitteilung. "Kechnec ist ein idealer Standort zur Stärkung unserer Produktionskapazitäten in Europa, da es in der Region viele qualifizierte Fachkräfte gibt und die Nähe zu anderen Magna-Divisionen eine Optimierung unserer Lieferzeiten ermöglicht."