Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner über Schönheitsideale und die zwei Seiten von Social Media.

Botox wird seit 20 Jahren für Schönheitsbehandlungen verwendet. Wie hat sich unser Schönheitsideal seitdem gewandelt?

Elisabeth Lechner: Das Schönheitsideal ist weitestgehend noch immer schlank, weiß, durchtrainiert, enthaart und jung. Es hat sich insofern verändert, als in den 1990er-Jahren dieser Heroin-Chic angesagt war, da war das eindeutige Ziel, dünn zu sein. Und jetzt ist das nicht mehr der Fall, man muss durchtrainiert sein. In den 90ern ging es um Verzicht, heute um Fitness.

Wird das Schönheitsideal nicht diverser?

Schönheit ist noch immer weiß. Wir haben sehr koloniale Vorstellungen von Schönheit, schwarze Menschen können dem nie genügen. Es tut sich ein bisschen etwas in Richtung Diversität, aber meistens in kommerziell verträglicher Form. Schwarze Frauen werden oft in einen exotischen Kontext gedrängt. Wir sehen eine Diversifizierung, aber eine kommerziell gefällige.