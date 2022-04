Sieben Tore bei City gegen Real: Als gäbe es kein Rückspiel

Foden war einer der sechs Torschützen an diesem Abend.

Manchester erlebte das beste Fußballspiel dieser Champions-League-Saison.

Es war ein wunderbar zügelloses Fußballspiel, dieses erste Duell im Champions-League-Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid. Der englische Meister gewann das Hinspiel im eigenen Etihad Stadium mit 4:3. Die Tore erzielten De Bruyne (2.), Jesus (11.), Foden (53.), Silva (74.) bzw. Benzema (33./82.) und Vinicius (55.) – und eines war schöner als das andere.

Das Rückspiel um den Einzug ins Finale von Paris (28. Mai) steigt kommenden Mittwoch. Wenn die Auflage in Madrid nur halb so spektakulär wird wie jene in Manchester, dann wartet ein höchst unterhaltsamer Fußballabend.

Dass es auch noch ein Rückspiel gäben würde, schienen die Akteure auf dem Rasen ausgeblendet zu haben. Mit dem Anpfiff beschäftige sich vor allem City nicht mit taktischem Geplänkel oder brotlosem Ballbesitzfußball. De Bruynes Tor in der zweiten Minute hatte früh alle Dämme gebrochen. Der Wucht der englischen Offensivkraft setzte Real (Alaba zur Halbzeit ausgewechselt) Einzelaktionen entgegen.

Sich für die beste Szene des Spiels oder einen Spieler des Spiels zu entscheiden, ist nach diesen 90 Minuten schlicht unmöglich. Selbst der rumänische Schiedsrichter Kovacs glänzte, als er nach dem Foul an Zinchenko auf Vorteil City entschied und so erst das Traumtor Silvas ermöglichte. (cg)