Business-Wohnen in Wien

Das in Österreich tätige PropTech-Unternehmen Blueground erweitert sein Angebot für Firmen.

Möglichst unkompliziert in einer anderen Stadt wohnen und arbeiten: Das internationale PropTech-Unternehmen Blueground verfügt über ein Netzwerk von 7000 voll möblierten Wohnungen, davon 150 in Wien, und erweiterte kürzlich sein Angebot um einen One-Stop-Shop für Firmenkunden. Das neue Businessmodell soll es Unternehmen ermöglichen, rund 50 Prozent ihrer Mietkosten im Vergleich zu Langzeitaufenthalten in Hotels einzusparen. „Blueground for Business“ richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte sowie Diplomaten, die nach homeoffice-tauglichen Wohnmöglichkeiten suchen, heißt es in der Aussendung. Preisbeispiel: Ein komplett ausgestattetes 85 Quadratmeter großes Apartment in der Krugerstraße 10 im 1. Wiener Bezirk kostet monatlich ca. 2500 Euro. (red.)