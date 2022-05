Der Fußball-Wahnsinn von Madrid: Zu Gast im Bernabéu

Das angesagte Fußballfest zwischen Real Madrid und Manchester City stand kurz vor der Absage. Ein Tor in der 90. Minute und die Energie von 60.000 Menschen änderten alles.

Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales zwischen Manchester City und Real Madrid wurde so geführt, als gäbe es kein Rückspiel. Es war ein gefühltes K.o.-Spiel, dieses 4:3 vergangene Woche in England. Sieben Tore, Hochgeschwindigkeitsfußball, ohne große taktische Zwänge - so muss respektive soll dieses Spiel sein.

Naheliegend also, dass für das Wiedersehen der beiden Mannschaften in Madrid am Mittwochabend ähnliches erwartet wurde. Das angesagte Fußballfest fand aber lange nicht statt. Es stand sogar kurz vor der Absage. Weil anders als acht Tage zuvor beide Mannschaften ein sehr viel stärkeres Bedürfnis nach Sicherheit in ihrem Spiel hatten. Man City musste, Real konnte respektive wollte lange Zeit nicht zügellos nach vorne stürmen.