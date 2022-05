Deutschmatura: Kino, Influencer und Demokratie

Am Donnerstag stand jenes Fach am Programm, bei dem als einziges alle 46.000 Maturanten schriftlich antreten müssen. „Die Presse“ hat die ersten Reaktionen und die Aufgaben.

Nach Griechisch bzw. Latein am Montag und Mathematik am Dienstag stand am Donnerstag, nach einem Tag Pause, Deutsch am Programm der derzeit laufenden Zentralmatura. Es ist das einzige Fach, dass alle 46.000 Maturanten und Maturantinnen, egal ob AHS oder BHS, absolvieren müssen.

Sieben Textsorten sind bei der Zentralmatura prinzipiell möglich: Erörterung, Zusammenfassung, Leserbrief, Textanalyse, Textinterpretation, Meinungsrede und Kommentar. Für die Bearbeitung hatten sie 360 Minuten Zeit. Beim heurigen Termin standen folgende Themenpakete zur Auswahl: