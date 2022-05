„Neues zu erlernen fesselt mich“

Drucken

Hauptbild • Natalie Bairaktaridis: „Ein gemeinsames Ziel muss alle zum Tun bewegen.“ • (c) feel image - Fotografie

Als Managing Partner bei Ward Howell International legt Natalie Bairaktaridis großen Wert auf Detailtreue und Kompatibilität. In ihrem beruflichen Tun und bei ihren Mitarbeitenden.

Noch während des Jusstudiums fing Natalie Bairaktaridis in der Unternehmensberatung an, wechselte intern in die Personal-beratung und in den Executive Search-Bereich. Seit 25 Jahren ist sie in der Branche tätig, eintönig war es für sie nie: „In der Beratung gibt es keinen Stillstand. Wir sind international tätig und Neues zu erlernen liegt im Kern der Tätigkeit. Mich persönlich hat das immer gefesselt. Ständig in eine neue Materie einzutauchen und mir Fachwissen in den jeweiligen Industrien anzueignen.“