Wie schwach darf der Yen noch werden?

Seit Wochen verliert die japanische Währung Yen an Wert. Die Zentralbank in Tokio will dennoch an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten.

Die Bewertung, dass ein schwacher Yen insgesamt ein Plus darstellt, hat sich nicht verändert. Eine zu schnelle Veränderung könnte aber negative Nebeneffekte haben.“ Das Statement, das Haruhiko Kuroda vergangene Woche verlas, war eigentlich zu erwarten gewesen. Seit der japanische Zentralbankchef vor neun Jahren sein Amt angetreten hat, verfolgt er eine extrem lockere Geldpolitik. So plant die Bank of Japan (BOJ) bis auf Weiteres auch, den negativen Leitzins von minus 0,1 Prozent beizubehalten. Dem japanischen Leitindex Nikkei hat die lockere Geldpolitik der vergangenen Jahre jedenfalls gutgetan. Er befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend, obwohl die jüngsten Turbulenzen zuletzt auch am Nikkei nicht spurlos vorübergegangen sind.



Andere Notenbanken preschen vor. Japans Geldpolitik steuert damit gegen den Strom der Notenbanken anderer führender Volkswirtschaften. Inmitten steigender Preise beschloss die US-amerikanische Federal Reserve Bank am Donnerstag die Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte, die stärkste Erhöhung seit 22 Jahren. Der US-Leitzins liegt nunmehr in der Spanne zwischen 0,75 und 1,0 Prozent.