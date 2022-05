Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Wallners Tablet wurde gelöscht: Kurz nach Bekanntwerden der Vorerhebungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Vorarlberger Wirtschaftsbund-Affäre ist das Tablet und vielleicht auch das Handy von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gelöscht worden. Das berichtete die "ZiB2" am Montag.

Sieg für Diktatoren-Sohn Marcos: Bei der Präsidentenwahl auf den Philippinen zeichnet sich eine Rückkehr an die Macht der einst aus dem Land gejagten Diktatorenfamilie Marcos ab. Nach inoffiziellen Ergebnissen von Dienstag bekam Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. nach Auszählung von 96,55 Prozent der Stimmen mehr als doppelt so viele Stimmen wie seine schärfste Konkurrentin, die Oppositionsführerin Leni Robredo.

Russische Raketen auf Odessa: In der Ukraine kam es in der Nacht auf Dienstag erneut zu einem Beschuss der südukrainischen Hafenstadt. Indes hat US-Präsident Biden ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Waffenlieferungen in die Ukraine beschleunigen soll. Mehr dazu

Thiem seit einem Jahr ohne Sieg: Dominic Thiem scheiterte in Rom zum Auftakt an Fabio Fognini. Der leichte Aufwärtstrend schlug sich nicht im Ergebnis nieder, weil Thiem in entscheidenden Momenten noch zu oft falsche Entscheidungen trifft. Mehr dazu [premium]