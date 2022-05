Dauerparkplätze: Wien, Salzburg und Innsbruck am teuersten

Das Onlineportal Immowelt untersuchte die Preise für fixe Stell- und Garagenplätze in den fünf größten Städten Österreichs.

Wenn es um die Angebotsmieten von fixen Stell- und Garagenplätzen geht, zahlen Autofahrer in Wien mit rund 234 Euro/Monat die höchsten Preise. Das Onlineportal Immowelt untersuchte die Kosten für das Dauerparken in fünf österreichischen Großstädten. Am teuersten sind

Dauerparkplätze in Wien. Die begrenzten Parkmöglichkeiten in der Wiener Innenstadt machen die wenigen vorhandenen Stellplätze zu einem Luxusgut. Deutlich günstiger kann man seinen Wagen dagegen in den Wiener Randbezirken abstellen. In Donaustadt etwa sind Außenstellplätze schon ab 40 Euro zu haben.

Teure Dauerparkplätze

Nach Wien müssen Autobesitzer in Salzburg am meisten für einen festen

Stellplatz bezahlen. Auch hier gilt: Je zentraler die Lage des

Stellplatzes, desto höher ist die monatliche Miete. Für einen

Dauerparkplatz in unmittelbarer Nähe zur Salzburger Altstadt sind bis

zu 182 Euro fällig. Am Stadtrand lassen sich nicht überdachte

Stellplätze hingegen bereits ab 58 Euro anmieten.

In Innsbruck kosten die teuersten Dauerparkplätze fast genau so viel

wie in Salzburg. Wer seinen Wagen in der Nähe des Inn-Ufers abstellen

will, zahlt bis zu 181 Euro monatlich. Am Innsbrucker Stadtrand ist

das Parken mit Stellplatzmieten ab 63 Euro deutlich preiswerter. Auch

in Linz befinden sich die teuersten Dauerparkplätze im Zentrum: Im

Rathausviertel oder der Inneren Stadt müssen Autobesitzer bis zu 152

Euro für einen Tiefgaragenstellplatz bezahlen. In den Randbezirken

von Linz beginnen die Mietpreise für einen Außenstellplatz hingegen

bereits bei 53 Euro.

Die günstigsten Spitzenpreise in den untersuchten Städten gibt es in

Graz. Wer in der Landeshauptstadt der Steiermark einen Stellplatz in

zentraler Lage mieten möchte, zahlt bis zu 111 Euro – weniger als

halb so viel wie in Wien.