Wiener Stephansplatz wegen herrenlosem Koffer gesperrt

Am frühen Nachmittag sperrte die Wiener Polizei das Areal um den Stephansplatz großzügig ab. Ein Koffer hatte Verdacht erregt.

Ein herrenloser Koffer vor dem Dom hat am Sonntagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz am Wiener Stephansplatz gesorgt. Die Exekutive sperrte ab ca. 13.45 Uhr das Areal großflächig ab, auch die U-Bahnen blieben nicht mehr in der Station stehen. Nach einer Untersuchung mit Hilfe eines Röntgengeräts konnte gegen 15.45 Uhr Entwarnung gegeben werden, das Gepäckstück war leer, so Polizeisprecher Markus Dittrich.

(APA)