Haarige Probleme

Die Geigerin, Sängerin und Produzentin Brittney Denise Parks vulgo Sudan Archives ist in Ohio aufgewachsen. Sie interessiert sich aber für Rhythmen aus dem Sudan.

Sudan Archives: »Selfish Soul«. Darf man über Haarprobleme singen? Natürlich, als Mann (siehe z. B. „Cut My Hair“ von The Who) und als Frau. Das ist ja das Schöne an Pop: dass er Äußerlichkeiten nicht als banal abkanzelt. Und im Haar steckt auch ein Stück Seele, der „selfish soul“, die zu füttern an der Zeit sei, wie Sudan Archives hier singt. Abgesehen davon steht sie auch unter dem Druck, mit „those girls on the front covers“ verglichen zu werden, die derzeit offenbar glatte und nicht gewellte Haare haben. Auf jeden Fall stressig. Das suggeriert auch der stark akzentuierte, mit einem wummernden, deutlich neurotisierten Synthie-Bass unterlegte Rhythmus, zu dem Sudan Archives über Locken, Wellen, Extensions etc. singt. Ein Saxofon kommentiert das verschmitzt, und auch die Sängerin nimmt nicht alles ernst, etwa wenn sie grübelt, ob „er“ sie noch lieben werde, wenn ihr eingeflochtenes Kunsthaar alt wird. Aber ja. Thomas Kramar

