Sommerbaustellen in Wien: Auf den Brücken wird es eng

Die Kagraner Brücke wird saniert. Sie ist die einzige Fahrzeugquerung über die Alte Donau. Die U2 wird ab Aspernstraße teilgesperrt.

In Wien werden Autofahrer in den Sommerwochen wieder mit einer Reihe von Baustellen konfrontiert sein. Im Fokus stehen heuer unter anderem Brücken, wie das Baustellenmanagement der Stadt am Freitag mitgeteilt hat. So wird etwa die Franzensbrücke über den Donaukanal ab 6. Juni saniert. Eine dreimonatige Komplettsperre ist die Folge.

Der Fuß- und Radverkehr wird über einen neu hergestellten Steg geführt. Ab September kann ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung für den Verkehr freigegeben werden. Die über die Franzensbrücke führende Straßenbahnlinie O wird kurzgeführt.

Auch die Sanierung der U4-Tunneldecken auf dem Franz-Josefs-Kai beeinträchtigt den Verkehr. Betroffen ist der Abschnitt von Salztorbrücke bis Marienbrücke – bis Anfang Oktober. Für die Vorarbeiten wird im Juni ein Fahrstreifen gesperrt, im Juli und August werden jeweils zwei Fahrstreifen für die Arbeiten in Anspruch genommen.

In die nächste Phase geht die Instandsetzung der Heiligenstädter Brücke, die ebenfalls über den Donaukanal führt. Der Verkehr kann in Richtung Döbling nur auf einer Spur über ein Ersatztragwerk fließen. In die Gegenrichtung können zwei Fahrstreifen über die Brücke genutzt werden.

Auch die Kagraner Brücke ist in die Jahre gekommen. Sie ist für Fahrzeugverkehr die einzige Querungsmöglichkeit über die Alte Donau. Von Juni bis Dezember kommt es darauf zu Fahrstreifeneinengungen. Auch ein baulich getrennter Radweg wird errichtet. Das wird auch auf der Linken Wienzeile im Bereich des linken Fahrstreifens zwischen der Winckelmannstraße und der Anschützgasse passieren. Sanierungen der Fahrbahn werden auch für den Gürtel und für die Grünbergstraße angekündigt.

Auch die umstrittene Wiener Stadtstraße sorgt für eine monatelange Teilsperre der U-Bahn-Linie U2. So werden die Stationen Hausfeldstraße, Aspern Nord und Seestadtvon 1. Juli bis 4. September nicht mehr angefahren. Der Betrieb für diese Stationen erfolgt dann mit der Ersatzbuslinie U2E. (APA)