Verkehrspolitik in Österreich: Tunnelblick und Fakten

Die Klimaerwärmung heizt Diskussionen um Verkehrsprojekte an, vor allem in Wien – was die Frage eröffnet: Schadet der Wiener SPÖ ihre Verkehrspolitik?

Es gibt wenige Dinge in dieser Republik, die derart polarisieren wie das Thema Straßenverkehr. Und das seit Jahrzehnten. Die Positionen spitzen sich auf die Frage zu: „Straße oder Umwelt?“ – was für die Bewältigung der Probleme im Umwelt- und Verkehrsbereich völliger Unsinn ist. Auf dem Weg in die Zukunft muss es gelingen, beide Systeme zu einer sich ergänzenden Einheit zu verschmelzen.



Das Problem: Die Diskussion wird meist nicht mit Fakten, sondern Emotionen geführt. In diesem Klima können kaum sinnvolle Lösungen entstehen. Ein Musterbeispiel dafür sind zwei Projekte in Wien: die Nordost-Umfahrung (samt Lobau-Tunnel) und die Stadtstraße, an der sozial geförderte Wohnungen für 60.000 Menschen hängen. Beide Projekte hat die SPÖ am Samstag vehement gefordert, Umweltschutzgruppen demonstrierten dagegen. Nachdem die Debatte von persönlichen Angriffen und einem emotionalen Tunnelblick auf Fakten geprägt ist, hier der Versuch einer Versachlichung.