XXXLutz' leiser Weg an Europas Spitze

Während sich die Eigentümerfamilie diskret im Hintergrund hält, expandiert Österreichs größter Möbelkonzern XXXLutz zielgerichtet und rückt Ikea zu Leibe. Mit dem jüngsten Zukauf in Polen nimmt man den Osten weiter ins Visier.

Wien. Die große Medienmaschinerie ist ihre Sache nicht – und so hält sich die Familie Seifert, Eigentümer von XXXLutz, konsequent im Hintergrund. Ganz konträr zur marktschreierischen Werbestrategie um die längst legendäre Familie Putz. So leise wie die Familie lässt sich auch der gewaltige Aufstieg des österreichischen Möbelgiganten an. „XXXLutz-Gruppe verstärkt Engagement in Polen“, teilte man am Montag per Aussendung mit. Ein Understatement: Das Familienunternehmen aus Wels übernimmt die Hälfte am polnischen Möbelkonzern BRW, der 93 Filialen und 7900 Mitarbeiter hat und in mehr als 50 Länder weltweit exportiert. Der Preis für den 50-Prozent-Anteil bleibt geheim. Die Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus.

Schon jetzt hat die XXXLutz-Unternehmensgruppe laut eigenen Angaben über 370 Einrichtungshäuser in 13 Ländern Europas und ist mit 5,34 Mrd. Euro Jahresumsatz einer der drei weltgrößten Möbelhändler. Das gar nicht bescheidene Ziel: Auf jedem Markt, auf dem man aktiv ist, Nummer eins zu sein.