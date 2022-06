Wo aus „Cloud Gaming“ ein „Videospiel in der Wolke“ wird

In Frankreich will die berühmte Académie englischsprachige Computerspiel-Begriffe durch „einheimischen“ ersetzen: nachvollziehbar bis kurios.

Noch hat sie nicht aufgegeben. Die Académie française sieht sich nach wie vor hartnäckig als Hüterin der französischen Sprache, als Gatekeeperin gegen allzu viele verbale Invasoren von jenseits des Ärmelkanals und des Atlantiks. Insofern ist sie in Europa eine ziemlich einzigartige Institution. Die Abteilung der Académie française, die sich Neologismen ausdenkt, hat einen hübschen Namen: „Kommission für die Bereicherung der französischen Sprache“. Neues also soll durchaus her, aber halt „made in France“; oder, Académie-gemäßer: „fabriqué en France“.

Wie es wohl den Wörtern ergehen wird, die sie am 29. Mai offiziell veröffentlicht hat – diesmal für den Bereich des Computerspielens?