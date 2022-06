Elfjährige Schülerin in Kärnten mit Traktor verunglückt

Die Schülerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt geflogen.

Eine erst elfjährige Schülerin ist am Donnerstag nach einem Traktorunfall in Kärnten im Bezirk St. Veit mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt gebracht worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtete, verunglückte das Mädchen auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes beim Transport von Silageballen.

Gegen 14.45 Uhr soll das Fahrzeug demnach auf einer abschüssigen Wiese ins Rollen geraten sein, der Lenkerin gelang es nicht mehr die Zugmaschine unter Kontrolle zu bringen. Der Traktor durchbrach in weiterer Folge einen Gartenzaun sowie eine Hecke und prallte schließlich gegen den Dachstuhl eines Wohnhauses. Sowohl am Fahrzeug als auch am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

(APA)