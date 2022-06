Die Saga der Wiener Wikinger

Sie machten Football in Österreich salonfähig, jetzt wollen die Vienna Vikings auch in der European League Football punkten. Über Profitum, Geld, wahre Werte und Herzblut.

Spricht man in Wien über American Football, gibt es an den Vikings kein Umhinkommen. Sie sind das Zugpferd, begeistern seit Jahrzehnten und sind als 15-facher Meister und fünffacher Eurobowl-Champion auch längst viel mehr als nur eine Marke. Die Spieler waren durchgehend Amateure, bezahlten Mitgliedsbeitrag, steuerten Reisekosten bei, es ging ihnen um Spaß, „Eierlaberln“ und Idealismus. Bei den Anfängen auf der Schmelz säumten in den 1990er-Jahren Familienangehörige und Freunde die Tribünen, Omas punkteten, manch einer raunte gar, sie „tackelten“ mit ihren grandiosen Apfelstrudeln. Bei der Übersiedlung auf die Hohe Warte begann dann der wahre Hype. Europacup-Events Anfang der 2000er-Jahre vor zig Tausenden Fans blieben bis dato unvergessen, sie gingen ganz tief unter die Haut.



Der Klub wuchs weiter, erwarb an der Simmeringer Ravelinstraße Eigentum und baute 2007 sein eigenes Stadion. Und so wurden die Wikinger-Footballer mit US-Show und großem Spiel zur Wiener Nummer eins.