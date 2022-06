In Boston nimmt sogar der Ball andere Wege

Die Celtics dribbeln um den ersten Basketball-Titel seit 2008, der Rekordchampion lässt mit Boston eine der sport-begeistertsten Metropolen Amerikas träumen. Über Hafen, Hummer, TD Garden – und die Erben von Larry Bird.

Wer schon einmal in Boston war, kann diese Stadt nicht mehr vergessen. Der Geburtsort der US-Revolution lockt mit Historie, Harvard, Hafen und Hummer. An der „Cheers Bar“ gibt es sowieso kein Umhinkommen. Doch in der Metropole des US-Bundesstaates Massachusetts schlägt auch das große Herz des US-Sports. Der Fenway Park ist das Heim der Red Sox (Baseball), die NFL-Footballer der New England Patriots oder die MLS-Fußballer New England Revolution spielen im Gillette Stadium. Die Bruins jagen den NHL-Puck im TD Garden, den sie sich mit den NBA-Basketballern der Celtics teilen.

Alle Profiligen sind in Boston zu finden. Das schaffen Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Miami, Minneapolis, New York, Philadelphia, Phoenix, San Francisco, LA oder Washington auch. Aber, nur „Windy City“, Big Apple, „Stadt der Engel“, Philly oder „The District“ gewannen auch den Fußball-Titel.

USA TODAY Sports

New York ist mit 62 Titeln aus allen Topligen die Nr. 1 der USA. Boston ist Zweiter mit 40 Titeln, doch im Basketball der Branchenprimus. An den 17 Titeln der Celtics, der seit 1946 währenden Kelten-Historie mit Ausnahmekönnern wie Bob Cousy, Bill Russell oder Larry Bird ist nicht zu rütteln.