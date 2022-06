Philosoph Robert Pfaller: "Das ist alles ziemlich schamlos"

Anstatt uns Beschämungen zu ersparen, zeigen wir ständig mit dem Finger aufeinander, sagt der Philosoph Robert Pfaller. Warum wir das machen, schreibt er in seinem neuen Buch, „Zwei Enthüllungen über die Scham“.

Die Presse: Als der griechische Philosoph Diogenes von Sinope einen Jüngling erröten sah, sagte er: „Mut, mein Sohn, das ist die Farbe der Tugend.“ Gegenwärtig werden wir dauernd rot, sagen Sie, denn die Scham habe Hochkonjunktur. Ist unsere Gesellschaft demnach tugendhafter als früher?

Robert Pfaller: Das Tugendhafte an der Scham ist das Schamgefühl. Es soll uns durch zarte Signale, etwa leichtes Erröten, vor dem Ausbruch des vernichtenden Schamaffekts schützen. Zum Beispiel, indem es uns dazu motiviert, großzügig, stolz und mutig aufzutreten. Der Umstand, dass bei uns ständig der Schamaffekt ausbricht, zeigt im Gegenteil, dass uns besonders viel von dieser Tugend fehlt. Wir behandeln unsere Scham auch nicht schamhaft, indem wir sie zu verbergen versuchen, sondern protzen mit ihr, ähnlich wie Neureiche mit ihrer Rolex. Und anstatt anderen Beschämung zu ersparen, wie es in einer Schamkultur, etwa der japanischen, üblich ist, zeigen wir ständig mit dem nackten Finger auf angezogene Menschen und verkünden lautstark, dass wir uns für sie schämen. Das ist alles eben ziemlich schamlos.

„Schäm dich!“ oder „Ich schäme mich für dich“ ist so das Schlimmste, was einem als Kind gesagt werden kann. Als Erwachsene sind wir mit dem Schämen nicht mehr so zimperlich. Wer sagt, er schäme sich für andere oder gar für sich selbst, wirkt reflektiert und woke. Warum ist das so?

Die postmoderne Kultur verteilt gern kleine Privilegien an Menschen, die geschickt ihre Verletzlichkeit oder ihre Scham in den Vordergrund stellen. Mit dieser Waffe versuchen vor allem jüngere Aktivisten ältere linke Konkurrenten zu beseitigen. Man behauptet, sich für jemanden zu schämen, und meint: Die ältere, oft besser qualifizierte Person soll einfach von der Bildfläche verschwinden. Dann kann man selbst deren Stelle einnehmen. Dieser Zug ist sehr typisch für die Scham – und aufschlussreich für ihre Theorie: Bei der Scham muss immer etwas weg – anders als bei der Schuld, bei der immer Fehlendes herbeigeschafft werden muss, etwa in Form von Nachzahlungen oder Kompensationsleistungen wie sozialer Arbeit.