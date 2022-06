Wo es sich 2022 am teuersten lebt

Lebensmittel, Miete, Transportkosten: Leben im Ausland ist meist teuer. Das jährliche Ranking des Beratungsunternehmens ECA International listet die teuersten Städte der Welt.

Teuer, so suggeriert es die subjektive Wahrnehmung, ist es mittlerweile überall. Das jährliche Ranking von ECA International, einem Beratungsunternehmen, das sich auf die Mobilität von Angestellten globaler Unternehmen spezialisiert hat, zeigt, dass es sich mancherorts doch günstiger lebt als anderswo.

Am teuersten, so der Städteindex, ist es zum wiederholten Male in der asiatischen Stadt Hongkong. Generell sind asiatische Städte in den Top Ten des Rankings gut vertreten. Neben Hongkong finden sich auch Tokyo, Shanghai, Guangzhou und Seoul unter den zehn teuersten Städten der Welt.

Die teuersten Städte 2022







Wirtschaftliche Auswirkungen auf Asien und Europa

Einberechnet werden für das Ranking typische Haushaltsausgaben wie Miete und Betriebskosten, die Durchschnittspreise von Lebensmitteln, aber auch andere Ausgaben wie die Kosten von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Treibstoff, außerdem die Stärke der jeweiligen Währung. Untersucht wurden über 490 Städte weltweit.

Während asiatische Städte also zu den teuersten gehören, sind viele europäische Großstädte im Ranking gefallen. Lee Quane von ECA begründet das gegenüber CNN mit der vergleichsweise niedrigeren Inflation in chinesischen Großstädten und der schwachen Performance des Euros im letzten Jahr: „Fast jede europäische Großstadt ist im Ranking gefallen, der Euro hat die letzten 12 Monate deutlich schlechter abgeschnitten als der Dollar oder das Pfund.“ So findet sich die französische Hauptstadt Paris auf Platz elf und somit nicht mehr unter den Top Ten, auch Rom, Brüssel und Madrid haben im Ranking deutlich an Plätzen verloren.

Auch die beiden teuersten europäischen Städte liegen außerhalb der Eurozone: Zürich rangiert nach New York auf Platz drei, dicht gefolgt von London auf Rang vier. In der britischen Hauptstadt fallen insbesondere die gestiegenen Lebensmittel- und Mietpreise ins Gewicht.

Wien ist für Expats im Vergleich zum Vorjahr übrigens deutlich teurer geworden. Die österreichische Hauptstadt belegt im heurigen Ranking Platz zwölf, letztes Jahr lag Wien noch auf Platz 16.

(chrima)