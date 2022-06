Das Stadion-Desaster: Wo soll Österreich zukünftig spielen?

Stromausfall, Loch im Rasen: Die Vorkommnisse der vergangenen Tage haben die Stadion-Debatte neu entfacht. Wirtschaftliche Interessen spielen eine große Rolle, aber: Muss es immer Wien sein?

Der Strom fließt, auch das ominöse Loch im Happel-Stadion ist gestopft. Laut jüngstem Gutachten sollten sich auch keine neuen Löcher auftun, zumindest nicht bis zum nächsten Anpfiff. Also gab die Uefa Mittwochabend grünes Licht für die Nations-League-Begegnung zwischen Österreich und Frankreich am Freitag (20.45 Uhr, live, ORF 1).

Damit müssen sich 48.500 Zuschauer am Freitagabend keine Ersatzbeschäftigung suchen, das Spiel findet planmäßig statt. Es ist das erste ausverkaufte Länderspiel in Wien seit exakt vier Jahren, als am 10. Juni 2018 Brasiliens Ballkünstler im Prater gastierten (0:3).

Die Nebengeräusche der vergangenen Tage, sie wirken nach und sind Anstoß für die x-te Infrastrukturdebatte in Fußball-Österreich. Bezeichnet man das Happel-Stadion als in die Jahre gekommen, ist das eine freundliche Umschreibung für: Es ist überfällig für den Abriss. Denn zeitgemäß ist es unabhängig von Stromausfällen und Hohlräumen im Erdreich schon lange nicht mehr.