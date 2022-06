Value One: Fiabci World Prix d'Excellence in Silber für Viertel Zwei

Dem heimischen Immobilienentwickler Value One wurde am Donnerstag der World Silver Award in der Kategorie Masterplan für das Stadtquartier Viertel Zwei verliehen.

Der heimische Immobilienentwickler Value One erhielt für das Stadtquartier Viertel Zwei in Wien Leopoldstadt den World Silver Award in der Kategorie „Master-Plan“ anlässlich des internationalen Immobilienawards World Prix d´Excellence 2022. Die Veranstaltung fand am Donnerstag in Paris statt. Der Fiabci World Prix d´Excellence International, vom Wall Street Journal als „Oscar of the property world” bezeichnet, gilt als einer der begehrtesten und wichtigsten Preise der Baubranche.