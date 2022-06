Blumen aus der Region

Die Vorarlbergerin Katharina Neßler und die Deutsche Hannah Krimmer setzen mit The Blooming Project auf regionale und saisonale Blumen.

Noch sieht man vor lauter Grün die Blumen nicht. Was aber weniger daran liegt, dass das Unkraut wuchert – und das tut es dieser Tage enorm, nicht nur in dem Blumenbeet im niederösterreichischen Bogenneusiedl im Bezirk Mistelbach. Es liegt auch daran, dass die meisten Blumen, die hier wachsen sollen, noch nicht Saison haben.

„Die Tulpen und Narzissen haben wir schon abgeerntet, jetzt blühen die Wicken, als Nächstes kommen dann die Kornblumen und Ringelblumen“, sagt Katharina Neßler. In den nächsten Wochen wird es also so richtig bunt werden auf dem rund 1500 Quadratmeter großen Feld. Neßler betreibt gemeinsam mit Hannah Krimmer das Start-up The Blooming Project und verkauft seit dem Vorjahr regionale Blumen, die zwar nicht bio-zertifiziert sind, aber biologisch bewirtschaftet werden.