Bis zu 250.000 Besucher bei "Langer Nacht der Kirchen"

Bis zu 250.000 Menschen haben am Freitag die Angebote der "Langen Nacht der Kirchen" genutzt. Diese Zahl haben die Veranstalter spätabends bekannt gegeben. Insgesamt fanden 1.500 Veranstaltungen in mehr als 340 Kirchen in Wien, Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich und dem Burgenland statt. Früher waren es bis zu 800.

Ein großer Schwerpunkt in allen teilnehmenden Bundesländern war das Thema Frieden. Hierzu boten die Kirchen zahlreiche Veranstaltungen. Bewusst unterbrochen wurde die "Lange Nacht" in Wien um 19.45 Uhr, um fünf Minuten in Stille an den Krieg in der Ukraine zu denken. Die nächste "Lange Nacht der Kirchen" ist für Freitag, 2. Juni 2023 geplant. Das gaben die Veranstalter Freitagnacht ebenfalls bekannt.

(APA)