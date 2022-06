Kein Schweinefutter im Bistro

Michael Stefanofsky und Gerd Sievers servieren Austern aus Portugal, Krebse aus Louisiana und frischen Fisch aus der Bretagne am Vorgartenmarkt.

Wäre das Lokal in die benachbarte Bude auf dem Vorgartenmarkt eingezogen, hieße es jetzt wohl „Gemüse“. So wurde das neu eröffnete Bistro von Michael Stefanofsky und Gerd Sievers aber „Schnellimbiss“ getauft, denn das steht in großen Lettern an der Fassade über dem Eingang und die wiederum unter Denkmalschutz.



„Ich habe monatelang über den passenden Namen nachgedacht, dann war ich es leid. Schnellimbiss stand immerhin schon da, und lustigerweise war die Domaine für die Webseite frei“, erklärt Stefanofsky. Was erst einmal nach Würstelbude klingt und teilweise auch so aussieht, ist in Wirklichkeit ein französisches Bistro mit gehobener Karte und Preisen. Da steht Pasta al forno mit schwarzen Trüffeln (28 Euro) auf dem Speiseplan neben Carpaccio von der Wildfang-Dorade (21 Euro), „Irish Rock Oysters à la japonaise“ (24 Euro) und Froschschenkel gebacken mit Salzzitrone (22 Euro).