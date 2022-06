Die „Große Lüge“ des Donald Trump

In der zweiten öffentlichen Sitzung des Kongress-Untersuchungsausschusses zum Sturm

auf das Kapitol wollten die Abgeordneten belegen, dass der Ex-Präsident wissentlich gelogen hat.

Die Erwartungen vor der zweiten öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Erstürmung des US-Kapitols hätten kaum höher sein können. Adam Schiff, demokratisches Ausschussmitglied und prominenter Kritiker von Ex-US-Präsident Donald Trump, setzte schon vor Beginn der Anhörung via Twitter den Ton: „Wir werden die Geschichte erzählen, wie Trump wissentlich seine Große Lüge verbreitet hat.“ Große Lüge – so nennen Trumps Gegner dessen Erzählung, ihm sei der Sieg bei der Präsidentenwahl 2020 gestohlen worden. Der Ex-Präsident, so Schiff, habe mit dieser Lüge erst den Mob erschaffen, der am 6. Jänner 2021 das Kapitol angriff.

Wichtigster Gast sollte bei der zweiten der sechs Anhörungen am Montag Bill Stepien, Trumps Ex-Wahlkampfmanager, sein. Doch der 44-Jährige sagte in letzter Minute ab. Begründung: ein Familien-Notfall. Seine Frau liege in den Wehen, schrieb die „New York Times“. Ein Anwalt sollte statt ihm ein Statement verlesen. Das veränderte die geplante Choreographie der Anhörung. Die für 10 Uhr Ortszeit angesetzte Anhörung begann mit deutlicher Verspätung.