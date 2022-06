Zwei Männer wurden als Verdächtige festgenommen.

Polizisten haben am Sonntag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf die Leiche einer jungen Frau vorgefunden. Erhebungen am Tatort deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, berichtete die Polizei.

Mehr Details in Kürze.