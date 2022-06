MotoGP: Der Reifenpoker geht auf

Fabio Quartararo gewann auf dem Sachsenring und baute die WM-Führung aus.

Sachsenring. Weltmeister Fabio Quartararo hat mit seinem dritten Saisonsieg die Führung in der MotoGP-Gesamtwertung auf 34 Punkte ausgebaut. Der Yamaha-Pilot aus Frankreich setzte sich am Sonntag auf dem Sachsenring mit knapp fünf Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Johan Zarco (Ducati) durch. Der künftige KTM-Fahrer Jack Miller (AUS/Ducati) komplettierte als Dritter das Stockerl.

Pole-Sitter Francesco Bagnaia sah nach einem Crash nicht das Ziel. Das KTM-Duo Brad Binder und Miguel Oliveira fuhr auf die Ränge sieben und neun. Zur WM-Halbzeit liegt Quartararo klar auf Kurs zur Titelverteidigung. Sein erster Verfolger Aleix Espargaró (Suzuki) musste im zehnten Saisonrennen mit Rang vier vorlieb nehmen.

„Ich bin müde! Es ging mir das ganze Wochenende über nicht so gut. Vor dem Rennen hatte ich ein bisschen Husten. Unsere Reifenwahl fiel auf den Medium. Das war schon ziemlich riskant. Im Rennen hat der Reifen viel stärker abgebaut als erwartet“, sagte Quartararo. Der Reifenpoker ging auf, der 23-Jährige kam am Start an Bagnaia vorbei und fuhr nach dessen Sturz seinen elften Triumph in der Motorrad-Königsklasse souverän heraus.

(ag.)