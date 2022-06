Wo kann man schwimmen lernen?

Wo gibt es noch freie Plätze, für wen und ab wann?

Gleich einmal vorweg: Wer jetzt noch in diesem Sommer in Wien in einer Schwimmschule schwimmen lernen will, hat nicht mehr allzu viel Auswahl. Zwar hat die Stadt Wien in diesem Sommer mit der Initiative „Wien schwimmt“ zehntägige Intensivschwimmkurse (25 Euro pro Kind) organisiert. Die waren allerdings recht schnell ausgebucht. Hintergrund der Aktion ist, dass die Zahl der Kinder, die nicht schwimmen können, durch die Pandemie noch größer geworden ist. Immerhin mussten zahlreiche Schulen wegen des Lockdowns ihre Kurse absagen. Ob die Aktion wiederholt wird, bleibt abzuwarten.