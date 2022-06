Einmal um die ganze Welt

Lina Jansen erzählt die inspirierende Geschichte von Clärenore Stinnes, die 1927/1928 als erste Frau mit einem Automobil die Erde umrundete.

Im Jahr 1925 beschließt Clärenore Stinnes, alles auf eine Karte zu setzen: Als erste Frau will die 24-jährige deutsche Industriellentochter die Welt in einem Automobil umrunden. Clärenore hat es satt, als Frau von der Gesellschaft nicht ernst genommen zu werden. Ganz besonders beweisen will sie sich in den Augen ihrer Mutter, für die ihre Töchter bloß „Heiratsmaterial“ sind.

Am 25. Mai 1927 startet Clärenore in Frankfurt – mit zwei Fahrzeugen der Firma Adler, zwei Mechanikern, dem schwedischen Filmoperateur Carl-Axel Söderström und ihrem Hund Lord. Stinnes hat die ganze Reise geplant, organisiert und über Sponsoren finanziert. Die Route führt über Konstantinopel (Istanbul), Moskau, durch Sibirien, wo sie über den zugefrorenen Baikalsee brettern, die Mongolei inklusive der gefährlichen Wüste Gobi, China, Japan, Südamerika und zuletzt von den USA zurück nach Europa. Obwohl weite Strecken der Reise anno 1927/1928 mangels Straßen mit dem Schiff zurückgelegt werden müssen, bleiben genug Gelegenheiten für halsbrecherische Abenteuer. Vor allem ab Irkutsk, wo sich Stinnes und Söderström allein durchschlagen müssen.

Lina Jansen (alias Beate Maly) standen eine Reihe verlässlicher Quellen zur Verfügung, darunter das Reisetagebuch der Abenteurerin. Auf dieser Basis erzählt Jansen die inspirierende Geschichte einer starken Frau, die sich gegen die Widrigkeiten von Natur und Technik ebenso durchzusetzen weiß wie gegen die Bigotterie der Männer.



Lina Jansen: „Fräulein Stinnes und die Reise um die Welt“, Blanvalet-Verlag, 446 Seiten, 20,60 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2022)