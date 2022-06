Briefing

Unterschiedliche Welten: In Österreich werden beruhigende Töne angeschlagen, in Deutschland wird die Bevölkerung auf entbehrungsreiche Jahre eingestellt. Es werde eine kollektive Anstrengung brauchen, das Land müsse zusammenstehen, seinen solidarischen Geist wiederbeleben, so der Tenor in Deutschland, davon ist in Österreich nichts zu hören. Können die Welten so unterschiedlich sein, fragt unser Berlin-Korrespondent Christoph Zotter. Mehr dazu [premium]

Türkei bleibt stur: Staatschef Erdoğan blockiert die Nato-Beitritte Schwedens und Finnlands und fordert Zugeständnisse – auch von den USA. Mehr dazu [premium]

G20: Kein Boykott wegen Putin: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich gegen einen Boykott des G20-Gipfels im Herbst ausgesprochen - auch wenn Russlands Präsident Wladimir Putin am nächsten Treffen teilnehmen sollte. "Wir müssen sehr genau überlegen, ob wir die gesamte G20 lahmlegen, da plädiere ich nicht dafür", sagte von der Leyen. Sie zeigte sich auch überzeugt, dass Putin "diesen Krieg schon nicht mehr gewinnen" kann.

Selenskijs Aufruf an Belarus: Der ukrainische Präsident ruft die Menschen im Nachbarland auf, sich nicht in den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hineinziehen zu lassen. "Der Kreml hat bereits alles für Sie entschieden", sagte er am Sonntag mit Blick auf Moskau in seiner abendlichen Videoansprache. "Aber Ihr seid keine Sklaven und Kanonenfutter. Ihr dürft nicht sterben." Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg berichten wir in unserem Livebericht.

Djoković lässt Wimbledon aus: Er möchte der Beste der Welt werden und dafür zählen auch die Grand-Slam-Titel, aber Wimbledon lässt er aus. Er möchte sich weiterhin nicht impfen lassen. Mehr dazu im Kommentar von Christoph Gastinger.

Royaler Besuch in Österreich: Der König der Niederlande, Willem-Alexander, kommt gemeinsam mit seiner Gemahlin Máxima ab Montag auf Staatsbesuch. Neben der Bundeshauptstadt Wien, wo sie zwei Tage verbringen werden, führt die Visite das Königspaar auch in die steirische Landeshauptstadt Graz. Am ersten Besuchstag ist unter anderem ein Gedenken an die Holocaust-Opfer geplant.

Blick ins Archiv: Heute vor 90 Jahren ging es in der „Neuen Freien Presse“ um eine Mordseuche in Österreich: „Es ist offenkundig, daß unser ganzes Leben erfüllt ist von Gewalttätigkeiten, und jeder Zeitungsleser muß erkennen, daß die Instinkte der Unterdrückung, der Barbarei, der Grausamkeit gegen Andersdenkende, der ständigen Provokation sich ununterbrochen austoben." Mehr dazu [premium]