Zwölfjährige bei Verkehrsunfall in Wien lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt am Dienstagabend ist eine Zwölfjährige lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen war gerade dabei, die Langobardenstraße bei einer ampelgeregelten Kreuzung zu queren. Im selben Moment bog eine 39-Jährige mit ihrem Pkw links in die Straße ein. Nach derzeitigen Erhebungen aus Zeugenaussagen sollen sowohl die Fußgänger- als auch die Fahrzeugverkehrsampel Grünlicht gezeigt haben.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr, hieß es vonseiten der Polizei. Die Pkw-Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Stadlauer Straße Richtung Kaisermühlenstraße unterwegs gewesen und wollte offenbar an der Kreuzung mit der Langobardenstraße links abbiegen, wo das Mädchen gerade den Schutzweg querte. Die Zwölfjährige wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

