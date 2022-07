Sexuelle Belästigung: Tory-Abgeordneter tritt zurück

Vize-Fraktionschef trat wegen Belästigung zweier Männer zurück.

London. Es ist ein ungewöhnliches Rücktrittsschreiben, das Boris Johnson am Donnerstagabend in Empfang nahm. „Lieber Premierminister, gestern Nacht habe ich viel zu viel getrunken“, beginnt der Tory-Abgeordnete Chris Pincher seinen Brief, in dem er seine Demission als Vize-Fraktionschef bekannt gibt. „Ich habe mich selbst und andere Leute lächerlich gemacht, und das ist das Letzte, was ich will.“ Laut Augenzeugen hat Pincher am Mittwoch zwei Männer begrapscht, als er zusammen mit anderen Kollegen in einem privaten Tory-Club in London war.

Chris Pincher wurde im Februar von Boris Johnson zum Deputy Chief Whip („Einpeitscher“) gemacht, dessen Aufgabe es ist, für Fraktionsdisziplin zu sorgen. Allerdings werden jetzt Fragen laut, weshalb der Premier überhaupt Pincher in dieses Amt gehoben hat: Vor seiner Ernennung hatten Mitarbeiter Bedenken geäußert, ob er der richtige Mann sei. Pincher musste bereits 2017 wegen sexuellen Fehlverhaltens von einem offiziellen Posten zurücktreten.

Notorisches Alkoholproblem

Das Nachrichtenportal Politico hat zudem berichtet, dass dem Abgeordneten ein „Aufpasser“ zugewiesen worden war. Er sollte dafür sorgen, dass Pincher nicht zu viel Alkohol konsumiert. Das hat offensichtlich nicht viel genützt.

Pincher war ein treuer Anhänger Johnsons. Als der Premier aufgrund der Party-Affäre Anfang dieses Jahres im Schlamassel saß, habe Pincher seine Fraktion unermüdlich dazu angehalten, ihm den Rücken zu stärken, sagen Parteikollegen; teilweise sei er dabei richtig „gemein“ vorgegangen.

Der Fall von Pincher ist für die Tories auch deswegen schädigend, weil er erneut ein Schlaglicht auf ein Problem wirft, das die Partei zunehmend in Verruf bringt. Pincher ist nicht der einzige Tory-Abgeordnete seit April, der mit Skandalen ringt. Neil Parish musste zurücktreten, weil er im Unterhaus Pornos geschaut hatte; Imran Ahmad Khan wurde im Mai zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich an einem 15-Jährigen vergriffen hatte; ein unbekannter Tory ist wegen Verdachts auf Vergewaltigung verhaftet worden; und einem weiteren Abgeordneten wird vorgeworfen, Männern Drogen verabreicht zu haben, um sie dann abzuschleppen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2022)