Botschafter Melnyk verursacht Eklat um Bandera

Der streitbare ukrainische Botschafter in Berlin untermauert sein schwieriges Geschichtsverständnis. Das Außenamt in Kiew distanziert sich von ihm – auch, um einen Konflikt mit dem Nachbarn Polen zu vermeiden.

Berlin. Andrij Melnyk ist das Scheinwerferlicht gewöhnt. Der ukrainische Botschafter in Berlin sitzt in Talkshows, die großen Zeitungen haben ihn alle schon interviewt, er greift gern in harten Worten die deutsche Regierung an. Nun stockt ihm der Atem.

Der deutsche Journalist Tilo Jung hat ihm den Text eines historischen Flugblatts vorgelesen, das im Jahr 1941 in der Westukraine verteilt wurde. „Volk, das musst Du wissen: Moskoviten, Polen, Ungarn und Juden, die sind Deine Feinde. Vernichte sie. Das musst Du wissen. Deine Führung, Dein Führer, Stepan Bandera“, stehe da. Melnyk sagt erst mal nichts.