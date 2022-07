Ein Hahn ist kein Wiener Wecker, ein Pferd kein Auto

Ein schlafloser Liesinger siegte vor Gericht. Eine Reiterin hingegen muss beim Schadenersatz für ihr Pferd Abstriche machen.

Wien. Die Juristerei ist zuweilen eine tierisch ernste Branche. Ein Klassiker ist etwa die Frage, inwieweit man sich als Nachbar von Tiergeräuschen den Schlaf vermiesen lassen muss. In ländlichen Gebieten hat man sich dabei mehr gefallen zu lassen als in urbanen. Aber auch in einem Außenbezirk wie Liesing müsse man sich von Hahnenkämpfen und Krähen nicht aus der Ruhe bringen lassen, befand ein Wiener und klagte.



Doch auch wenn sich ein Tier verletzt, sind Juristen beim Streit um Schadenersatz gefragt. Und hier macht die Judikatur nun klar, dass man ein Pferd nicht mit einem Auto gleichsetzen darf. Selbst wenn Autos bis heute in Pferdestärken gemessen werden.