Eine ÖVP-Großkampagne (noch) ohne Anlass

Mehr als 200 Events plant die Bundespartei im Sommer österreichweit. Unterdessen reißen die Gerüchte von möglichen Neuwahlen nicht ab.

„Wir geben 100 Prozent für Österreich.“ So wird sie heißen, die ÖVP-Sommerkampagne, die Generalsekretärin Laura Sachslehner am Dienstag vor Journalisten präsentierte. Wozu es eine solche vor der Bundespräsidentenwahl, für die die ÖVP keinen Kandidaten stellen will, braucht? „Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt Sachslehner. Mit aktuell wieder kursierenden Neuwahlgerüchten habe das nichts zu tun.

Ihr Motto ist an die 100 Prozent Zustimmung angelehnt, die Parteichef Karl Nehammer am Parteitag erreicht hat. Teilnehmen werden sämtliche ÖVP-Minister, auch die Bundes- und Nationalräte werden durch ihre Bundesländer touren. Geplant sind mehr als 200 Events auf Bezirks- und Bürgermeisterebene. Wie viel das kostet, wollte Sachslehner nicht preisgebeben. Bekämpfen wolle man jedenfalls den Vertrauensverlust in die Politik. Jener in ihre eigene Partei dürfte damit eigentlich gemeint sein: Zuletzt fand sie sich in Umfragen ex aequo mit der FPÖ bei rund 20 Prozent.