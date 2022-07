Wenn Tiere zu Waffen werden und dabei qualvoll sterben

Jana Volkmann

Geboren 1983 in Kassel. Studierte in Berlin Europäische Literaturen, lebt nun in Wien als Autorin und Redakteurin der Zeitschriften „Tagebuch“ und „Freitag“. Bücher u. a.: „Fremde Worte“, Erzählung, „Das Zeichen für Regen“, Roman (beide Edition Atelier); „Auwald“, Roman (Verbrecher Verlag). Zuletzt: „Investitionsruinen“, Gedichte (Limbus Lyrik).