Die Außenpolitik-Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, kritisiert die Häufung von Besuchen österreichischer Politiker bei der türkischen Führung: Es dürfe keine „unkritische Annäherung“ geben. Und sie warnt vor dem Erstarken des IS in Nordsyrien.

Die Presse: Nach Jahren der Eiszeit gibt es nun eine Annäherung Österreichs an die Türkei. Der Wiener Bürgermeister, Ludwig, Nationalratspräsident Sobotka und Kanzler Nehammer trafen den türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan. Nun waren Außenminister Schallenberg und Innenminister Karner in der Türkei. Wie bewerten Sie das?

Ewa Ernst-Dziedzic: Es darf keine unkritische Annäherung geben – gerade jetzt, da Präsident Erdoğan im Windschatten des Ukraine-Kriegs weitere Angriffe auf Nordsyrien angekündigt hat. Und er versucht, im Zuge der Nato-Erweiterung mit einer Erpressungspolitik Zugeständnisse zu bekommen. Ich habe mich vor allem gewundert, warum Bürgermeister Ludwig Erdoğan getroffen hat. Die Häufung der Besuche aus Österreich in der Türkei sehe ich vor dem Hintergrund der türkischen Ankündigung eines Einmarschs als hochproblematisch an. Denn damit legitimieren wir ein Stück weit Erdoğans Politik. Er kann sich vor den Wahlen als Staatsmann und Friedensstifter in der Ukraine präsentieren. Aber, da muss ich auch Nationalratspräsident Sobotka entschieden widersprechen: Ein Friedensstifter war Erdoğan nie.



Die Türkei ist ein wichtiger Nachbar der EU, und in Österreich leben viele türkischstämmige Menschen. Da sind gute Beziehungen doch wichtig.

Die türkische Community in Österreich sollten wir natürlich nicht außen vor lassen, im Gegenteil. Wir haben das bis jetzt gemacht und sehen auch die negativen Auswirkungen davon. Und es braucht diplomatische Beziehungen zur Türkei, aber wir können nicht militärische Drohungen und angekündigte Völkerrechtsverletzungen ignorieren. Ich habe immer gesagt: Ja, die EU-Beitrittsverhandlungen sind auf Eis gelegt – aus diversen Gründen. Aber wir sollten diese Beitrittsverhandlungen nicht völlig abbrechen. Denn die EU-Option ist für viele Menschen in der Türkei – so wie auch jetzt für die Ukraine – eine sehr wichtige Perspektive. Erdoğan ist hoffentlich nicht auf Lebenszeit Präsident. Ich war vor Kurzem mit der österreichisch-türkischen Freundschaftsgruppe in der Türkei. Wir hatten Gespräche mit Vertretern der Regierungspartei AKP, aber auch der Oppositionspartei CHP. Das Gespräch mit den CHP-Vertretern war fast schon unmöglich. Daran merkt man, dass diplomatische Beziehungen aus Sicht der Türkei nur mit der AKP und Präsident Erdoğan stattfinden sollten. Aber das ist ein grobes Missverständnis. Ein Land kann uns nicht vorschreiben, mit wem dieser Austausch stattzufinden hat.

Genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Schallenberg und Karner in Ankara waren, besuchten Sie Nordsyrien – also das Gebiet, in das die Türkei einzumarschieren droht. Fuhren Sie da ein Gegenprogramm?