Gentleminions übernehmen die Kinos

Aufgebrezelte Jugendlichen und animierte gelbe Wesen: Ein Tiktok-Trend, der zu Eintrittsverboten in Kinos führt.

Tiktok, das Videoschnipselportal auf dem sich vorrangig die Generation Z tummelt, hat einen neuen Trend geboren. Diesmal hat er mit Anzügen und Minions zu tun. #Gentleminions lautet der dazugehörige Hashtag. Darunter findet man jede Menge Videos von jungen Burschen in Anzügen, die scharenweise ins Kino gehen, um sich den Film „Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ anzuschauen. Fünf Jahre mussten Fans der kleinen gelben Wesen auf die Fortsetzung von „Ich einfach unverbesserlich“-Reihe warten, die Corona-Pandemie verzögerte den Filmstart um zwei Jahre. Feierlaune ist dabei quasi vorprogrammiert.

Sie wird allerdings nicht von allen Seiten gut aufgenommen. In britischen Kinos verweigert man den pubertierenden Gentleminions teils nunmehr den Eintritt. Denn diese filmen sich nicht am Weg zum Saal, sondern auch darin. Unterdessen jubeln und klatschen sie, imitieren immer wieder den Bösewicht Gru und essen Bananen (die Hauptmahlzeit der Minions). Einige Kinos sehen darin die Störung andere Gäste, vor allem Kinder würden bei ihrem Erlebnis gestört werden. Von verärgertem Publikum, das Weite suchenden Familien und weinenden Kindern ist die Rede. Immer mehr Besucherinnen und Besucher hätten ihr Geld zurückgefordert.

Unbegleitete Kinder in Anzügen

Ein Kino in Wadebridge, Cornwall, formulierte gleich ein generelles Eintrittsverbot für „un­begleitete Kinder in Anzügen“. Den Gen Z-lern kostet das höchstens ein Schmunzeln. So schreibt etwa ein junger Mann auf Twitter: „Ich liebe es, Gen Z zu sein, wir haben so viel Macht“ - darunter ein Video von etwa dreißig Burschen im Anzug, natürlich auf dem Weg ins Kino.

Der Trend entspringt eigentlich einem anderen, aus Australien stammenden Tiktok-Kult, namens „X Tickets to ...“. Dazumal hatte man sich einen Spaß daraus gemacht Vorstellungen zu besuchen, die nicht für die eigene Zielgruppe bestimmt waren und dazu unpassende Kleidung getragen. „Übermänner“ holten sich so etwa Tickets zum „Barbie“-Film. Die Tatsache, dass die Jugendlichen aus dem Alter, in dem man die Minios toll findet, vermeintlich herausgewachsen sind, scheint demnach der Auslöser des #Gentleminions-Trends zu sein.

Nun könnte man denjenigen, die in den letzten Jahren ein Stück weit auf ihre Jugend verzichten mussten (Stichwort: Ausgangssperre), den Spaß auch einfach zugestehen. Neben vereinzelten Gästen sieht das auch die Filmproduktionsfirma Universal Pictures so. Vonseiten dieser hieß es dazu auf Twitter: „An alle, die bei Minions in Anzügen auftauchen: Wir sehen euch, und wir lieben euch.“

(evdin)