Wiener Forscherin bekämpft Salmonellen beim Huhn

Salmonellen zählen weltweit zu den häufigsten Krankheitserregern. Ein Forschungsprojekt hat sich mit der bisher wenig beachteten Art Salmonella Infantis beim Huhn befasst – und damit, wie sich deren Ausbreitung verhindern lässt.

Ausgerechnet bei Kinderüberraschungseiern gab es heuer kurz vor Ostern Salmonellenalarm. „Salmonellen können sich auf fast allen Lebensmitteln ansiedeln“, erklärt die Geflügelforscherin Claudia Hess von der Vet-Med-Uni in Wien. Also nicht nur auf echten Eiern, sondern etwa auch in Schweinefleisch, Rohmilchkäse oder Speiseeis. Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit gibt es jedenfalls „kaum ein Lebensmittel, in dem nicht schon Salmonellen festgestellt wurden“.

"Bakterien sind auch nicht dumm. Jedes Bakterium sucht sich seine Nische." Claudia Hess, Geflügelforscherin

Die gute Nachricht: Die Zahl der mit Durchfall, Erbrechen Bauchkrämpfen und Kreislaufbeschwerden einhergehenden Erkrankungen konnte in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden. Die schlechte: Zuletzt stiegen die humanen Salmonelleninfektionen wieder etwas an. Vor allem bei der bisher von der Forschung noch wenig beachteten Art Salmonella Infantis beobachtete man – auch in Österreich – eine deutliche Ausbreitung.